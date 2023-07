Ukraine: Trois civils tués dans des frappes russes

KYIV (Reuters) - Trois personnes ont été tuées jeudi en Ukraine dans des bombardements russes, ont annoncé des responsables ukrainiens, alors que quatre civils ont été blessés dans une nouvelle attaque lancée contre Kyiv, la troisième en autant de jours. Une femme de 85 ans et un homme d'une quarantaine d'années ont été tués dans les régions de Kherson et de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, et un sexagénaire est mort dans la région de Soumy, dans le nord du pays. Des chutes de débris ont provoqué des incendies dans la capitale ukrainienne, faisant, selon le maire de Kyiv Vitali Klitchko, un mort. L'armée ukrainienne a toutefois précisé que les causes de sa mort devaient être établies. Les systèmes de défense antiaérienne ont détruit les 20 drones lancés contre Kyiv et ses environs, et deux missiles Kalibr tirés en direction d'autres régions ukrainiennes, a indiqué l'armée de l'air. La Russie a multiplié les attaques cette semaine, alors que se déroulait à Vilnius, en Lituanie, un sommet de l'Otan lors duquel les Etats-Unis et leurs alliés ont dévoilé de nouvelles garanties sécuritaires pour l'Ukraine. (Reportage Ron Popeski et Oleksander Kozhukhar; version française Camille Raynaud)