Ukraine : Trois chefs de gouvernement européens en visite à Kiev

PRAGUE (Reuters) - Les Premiers ministres de Pologne, de République tchèque et de Slovénie se rendent à Kiev ce mardi pour afficher le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine face à l'invasion de la Russie.

Ces trois dirigeants, le Polonais Mateusz Morawiecki, le Tchèque Petr Fiala et le Slovène Janez Janša, et leurs délégations ont franchi la frontière entre la Pologne et l'Ukraine vers 07h00 GMT à bord d'un train, a précisé le directeur de cabinet du chef du gouvernement polonais, Michal Dworczyk, aux journalistes.

Ils sont les premiers dirigeants étrangers à se rendre à Kiev depuis le lancement de l'offensive militaire russe contre l'Ukraine le 24 février.

Le principe de ce déplacement a été décidé lors du sommet européen à Versailles, en France, en fin de semaine dernière, a dit Michal Dworczyk.

La capitale ukrainienne semble désormais être à son tour sous le feu de l'armée russe. Deux puissantes explosions y ont retenti mardi avant l'aube et les services de secours ont fait état de deux morts dans un immeuble résidentiel bombardé.

"Dans une période aussi capitale pour le monde, il est de notre devoir de nous trouver là où l'Histoire s'écrit. Car il ne s'agit pas seulement de nous, mais de l'avenir de nos enfants qui méritent de vivre dans un monde débarrassé de la tyrannie", a écrit Mateusz Morawiecki sur Facebook, qualifiant l'offensive russe d'"agression criminelle contre l'Ukraine".

La Russie présente son offensive comme une "opération militaire spéciale" destinée à assurer sa propre sécurité.

"L'objectif de cette visite est de confirmer le soutien sans équivoque de l'ensemble de l'Union européenne à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine", a dit Petr Fiala dans un communiqué publié par le gouvernement polonais.

"L'objectif de cette visite est aussi de présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens."

