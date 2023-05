Ukraine : Sirènes d'alerte et explosions à travers le pays

19 mai (Reuters) - Les sirènes d'alerte ont retenti à travers l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi, avant que des explosions soient signalées dans plusieurs régions du pays, les autorités ayant indiqué que les unités de défense aérienne étaient à l'oeuvre. Aucune victime n'a été rapportée dans l'immédiat, ni frappe contre des infrastructures ou des cibles civiles. Les sirènes d'alerte ont pris fin dans la capitale Kyiv et dans le sud du pays au bout d'une heure environ, aux alentours de 03h00 (minuit GMT). L'armée ukrainienne avait déclaré au préalable via la messagerie Telegram que des avions russes se trouvaient dans l'espace aérien, prévenant du risque de tirs de missiles hypersoniques Kinjal. Plusieurs cibles aériennes ont été abattues, a-t-elle ajouté, sans davantage de précisions. Des explosions ont été signalées dans plusieurs régions, dont des villes du centre et de l'ouest du pays. (Reportage Ronald Popeski; version française Jean Terzian)