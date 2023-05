Ukraine: Série de missiles russes tirés contre différents points dont Kyiv

(Reuters) - Les troupes russes ont lancé dans la nuit de dimanche à lundi 18 missiles dont 15 ont été abattus par les défenses aériennes ukrainiennes, a déclaré via la messagerie Telegram le commandant de l'armée ukrainienne, alors que la Russie a intensifié ses attaques ces derniers jours. A Kyiv, des représentants ont indiqué que tous les missiles tirés contre la capitale ont été détruits, sans qu'aucun blessé parmi les civils ne soit signalé dans l'immédiat, et sans causer de dégâts aux infrastructures ou immeubles résidentiels. Il s'agit de la seconde attaque visant la capitale ukrainienne en trois jours. La Russie a aussi lancé des missiles visant d'autres régions comme celle de Dnipropetrovsk, a fait savoir Mykola Lukashuk, chef du conseil régional de Dnipro. Les systèmes de défense aérienne ont abattu sept missiles, mais 25 personnes ont demandé une aide médicale. Dans l'est de l'Ukraine, la ville de Pavlohrad a été la cible de frappes à deux reprises au cours de la nuit. Un site industriel, 19 immeubles et 25 bâtiments privés ont notamment été endommagés ou détruits. (Reportagz Lidia Kelly; version française Jean Terzian et Matthieu Protard)