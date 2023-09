Ukraine : Quatre morts dans deux attaques russes à Kherson et Kryvyi Rih

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Un missile russe a fait un mort vendredi dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih (sud) tandis qu'une autre attaque aérienne russe a fait trois morts dans un village de la région de Kherson, a indiqué le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko. Les forces aériennes ukrainiennes ont également annoncé avoir abattu 16 des 20 drones lancés par la Russie dans la région d'Odessa. Dans la région de Kherson, située au sud de l'Ukraine, la frappe aérienne a touché le village d'Odradokamianka et fait quatre blessés, a précisé Ihor Klymenko. A Kryvyi Rih, un missile russe a touché un bâtiment de la police dans le centre-ville, tuant un policier et blessant 25 personnes. Le gouverneur de la région, Serhiy Lysak, a plus tard évoqué le chiffre d'environ 40 blessés, ajoutant que la frappe russe avait endommagé trois bâtiments administratifs et sept autres immeubles résidentiels. La Russie a par ailleurs attaqué vendredi, pour la cinquième fois cette semaine, la région d'Odessa alors que Moscou a intensifié ses attaques aériennes sur les infrastructures destinées à l'exportation céréalière ukrainienne sur le Danube et dans le port d'Odessa depuis mi-juillet et le retrait russe de l'accord céréalier en mer Noire. Le commandement militaire du sud de l'Ukraine a indiqué que quatorze drones avaient été abattus au-dessus de la région d'Odessa et deux autres au-dessus de la région de Mykolaïv. Les drones Shaded de conception iranienne ont été lancés depuis la Russie et la Crimée, péninsule annexée en 2014 par la Russie, selon le commandement militaire. Un bâtiment non résidentiel a été endommagé par des débris de verre suite au crash d'un drone mais aucun blessé n'est à déplorer, a ajouté Oleh Kiper. Des dirigeants régionaux ont indiqué que la Russie a aussi attaqué la région de Zaporijjia (sud-est) et de Soumy (nord-est) avec des missiles, faisant plusieurs blessés. Les services d'urgence de l'Ukraine ont déclaré que deux personnes avaient été blessées à Soumy. La Russie n'a pas fait de commentaire sur les dernières attaques. (Reportage par Anna Pruchnicka et Olena Harmash; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)