Ukraine : Près de 600 kilomètres carrés sous l'eau dans la région de Kherson

KYIV (Reuters) - L'équivalent de quelque 600 kilomètres carrés étaient sous l'eau jeudi dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, après la destruction du barrage hydroélectrique de Nova Kakhovka, selon le gouverneur de la région. Le gouverneur Oleksandr Produkin a annoncé que 68% des terres inondées se trouvaient sur la rive gauche du Dnipro sous occupation russe. Le "niveau moyen des inondations" dans la région de Kherson était de 5,61 mètres, a-t-il ajouté. "Nous sommes déjà au travail. Nous aiderons tous ceux qui se trouvent dans le besoin", a affirmé le gouverneur dans une vidéo. "Malgré l'immense danger des bombardements russes, les évacuations depuis les zones inondées continuent", a affirmé Oleksandr Produkin. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'être responsables de l'explosion qui a provoqué dans la nuit de lundi à mardi la destruction partielle du barrage et des inondations catastrophiques sur les rives du Dniepr, dans le sud de l'Ukraine. Près de 2.000 personnes ont fui les inondations, a-t-il également indiqué. Le président ukrainien, Volodimir Zelensky a affirmé mercredi dans une vidéo qu'il était impossible de prévoir combien de personnes pourraient mourir dans ces inondations. (Reportage par Dan Peleschuk; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)