Ukraine-Poutine s'est rendu à Marioupol, occupée par les forces russes

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à Marioupol, ont rapporté dimanche les médias officiels russes, ce qui en ferait la première visite du chef du Kremlin dans les territoires occupés du Donbass depuis le début de la guerre en Ukraine. Le port de Marioupol, situé sur la mer d'Azov, dans le sud-est de l'Ukraine, est occupé par les forces russes depuis le mois de mai dernier. Ce déplacement intervient au lendemain d'une visite surprise de Vladimir Poutine en Crimée pour marquer le neuvième anniversaire de l'annexion de la péninsule par la Russie, et ce alors que le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI). Vladimir Poutine s'est rendu à Marioupol en hélicoptère, ont rapporté des agences de presse russes, citant le Kremlin. Le président russe s'est ensuite rendu dans plusieurs quartiers de la ville au volant d'une voiture, s'arrêtant à plusieurs reprises et discutant avec des habitants. Les médias russes ont également annoncé dimanche que Vladimir Poutine avait rencontré les commandants de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine, notamment le chef d'état-major de l'armée russe, Valery Gerasimov, qui dirige l'opération. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)