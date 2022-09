Ukraine : Poutine remet en cause l'accord sur les céréales

VLADIVOSTOK, Russie, 7 septembre (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a remis en cause mercredi l'accord conclu entre Kyiv et Moscou sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes en accusant l'Ukraine et les Occidentaux d'avoir trompé la Russie et les pays en développement dans sa mise en oeuvre.

S'exprimant lors d'un forum économique à Vladivostok, Vladimir Poutine a critiqué l'accord conclu en juillet sous l'égide de la Turquie et des Nations unies en assurant que les exportations de céréales ukrainiennes n'allaient pas aux pays les plus pauvres comme prévu initialement.

"Une fois de plus, les pays en développement ont tout simplement été trompés et continuent de l'être. Il est évident qu'avec cette approche, l'ampleur des problèmes alimentaires dans le monde ne fera qu'augmenter (...) ce qui peut conduire à une catastrophe humanitaire sans précédent", a déclaré le président russe.

Selon Vladimir Poutine, seules les cargaisons de deux navires sur 87, transportant 60.000 tonnes de produits, ont été livrées à des pays pauvres.

"Presque toutes les céréales exportées par l'Ukraine ne sont pas envoyées vers les pays en développement les plus pauvres, mais vers les pays de l'Union européenne", a-t-il ajouté, accusant les pays occidentaux d'agir comme des puissances coloniales.

Le président russe a précisé qu'il prendrait contact avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour discuter d'éventuelles restrictions sur les pays pouvant recevoir des cargaisons.

Le ministre ukrainien de l'Agriculture a déclaré mercredi qu'il n'avait connaissance d'aucune mesure officielle prise par la Russie pour modifier les termes de l'accord, qui reste la seule avancée diplomatique significative depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par les forces de Moscou en février.

Vladimir Poutine a également déclaré que certaines restrictions sur les exportations d'engrais de la Russie avaient été assouplies, mais que des sanctions continuaient d'entraver les livraisons de produits alimentaires russes.

La Russie affirme avoir obtenu la promesse d'une levée de certaines sanctions logistiques qui, selon elle, perturbent ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais, en échange de l'allègement du blocus militaire des ports du sud de l'Ukraine.

"Il n'y a pas de sanctions directes contre les produits, mais il existe des restrictions liées à la logistique, au fret, aux paiements et aux assurances. Bon nombre de ces éléments de restrictions demeurent", a déclaré le président russe. (Reportage Vladimir Soldatkin; rédigé par Jake Cordell, Gabrielle Tetrault-Farber et Caleb Davis; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)