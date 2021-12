Ukraine: Poutine et Biden conviennent de consultations sur les "questions sensibles"

par Vladimir Soldatkin et Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden ont exposé mardi lors d'un entretien virtuel leurs positions divergentes sur la situation autour de l'Ukraine et sont convenus que la Russie et les Etats-Unis devaient continuer de dialoguer, a déclaré mardi le Kremlin.

"Il est difficile d'attendre des avancées majeures soudaines, mais les présidents ont démontré leur volonté de poursuivre le travail et d'entamer des discussions sur les questions sensibles qui inquiètent sérieusement Moscou", a déclaré un conseiller du Kremlin après les échanges décrits comme "ouverts" entre Vladimir Poutine et Joe Biden.

Toutefois, hormis l'annonce de discussions supplémentaires, rien n'indique que Moscou et Washington ont rapproché leurs positions sur la crise ukrainienne lors d'une visioconférence de deux heures organisée après des semaines de tensions croissantes à propos du déploiement massif de soldats russes à la frontière ukrainienne.

Le Kremlin a rapporté que Vladimir Poutine avait répété les accusations russes selon lesquelles l'Ukraine agissait de manière provocatrice et avait adopté une "ligne destructrice" contraire aux accords de 2014 et 2015 devant mettre fin au conflit dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

Notant que Joe Biden a prévenu d'éventuelles sanctions occidentales contre la Russie en cas d'escalade militaire, la présidence russe a indiqué dans un communiqué que Vladimir Poutine a répondu que le comportement menaçant n'était pas celui de la Russie mais celui de l'Otan.

Vladimir Poutine a ainsi demandé des garanties juridiques pour s'assurer que l'Otan ne va pas mener une expansion à l'Est ni déployer près de la Russie des systèmes d'armement offensifs, a déclaré le Kremlin.

(Reportage Vladimir Soldatkin et Dmitry Antonov; version française Jean Terzian)