Ukraine: Pour Macron, la Chine ne peut être qu'une puissance de modération

BRUXELLES (Reuters) - La Chine ne peut être qu'une "puissance de médiation et de modération" dans le conflit en Ukraine déclenché par la Russie, en raison de son statut sur la scène internationale et de son rejet de toute atteinte à la souveraineté territoriale des Etats, a estimé jeudi Emmanuel Macron.

Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, où ont eu lieu un sommet de l'Otan et une réunion du G7 avant un Conseil européen dans la soirée, le président français a dit avoir entendu en Xi Jinping, lors de son récent entretien avec son homologue chinois, "un dirigeant qui a partagé nos préoccupations et qui désapprouve la guerre".

"La Chine, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies et en tant que grande puissance, ne peut faire autre chose que d'être une puissance de médiation et de modération et nous aider à convaincre la Russie d'arrêter cette guerre, ne l'aider ni participer en rien, jamais, et veiller à ce que toutes les puissances reviennent à la raison et la stabilité", a-t-il dit.

"Je veux croire que la Chine sera cohérente avec sa vision de la souveraineté territoriale et continuera de chercher à stopper cette guerre et je veux croire que la Chine ne participera à aucune forme d'escalade", a ajouté Emmanuel Macron.

