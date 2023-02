Ukraine : Perquisition au domicile de l'homme d'affaires Kolomoïsky

KYIV (Reuters) - Le service de sécurité ukrainien (SBU) a mené mercredi une perquisition au domicile de l'homme d'affaires Ihor Kolomoïsky, dans le cadre d'une enquête sur d'éventuels délits financiers, rapportent plusieurs médias. Le SBU indique avoir découvert des détournements de fonds d'une valeur de plus d'un milliard de dollars dans deux sociétés pétrolières qui, jusqu'en novembre, appartenaient en partie au milliardaire ukrainien. Les anciens dirigeants de la société de raffinage Ukrtatnafta s'étaient vu remettre des avis concernant des soupçons de détournement dans le cadre de cette affaire, a précisé le SBU dans un message publié sur Telegram. Ihor Kolomoïsky n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. Un responsable du parti au pouvoir a confirmé que le domicile du milliardaire avait fait l'objet d'une perquisition, ainsi que celui d'un ancien ministre de l'Intérieur, mais n'en a pas précisé les raisons. Des photographies circulant sur les médias sociaux semblent montrer Ihor Kolomoïsky, vêtu d'un survêtement, en présence d'au moins un officier du SBU à l'intérieur d'une grande maison en bois. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'authenticité de ces images dans l'immédiat. Ihor Kolomoïsky est l'un des hommes les plus riches d'Ukraine et un ancien allié du président Volodimir Zelensky, qui a lancé une campagne de répression contre les "oligarques" fin 2021, avant que la Russie ne déclenche son invasion de l'Ukraine. Originaire de la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, Ihor Kolomoïsky possède un éventail d'actifs, dont l'une des chaînes de télévision les plus influentes du pays. Selon le média en ligne Ukrainska Pravda, la perquisition de mercredi serait liée à une enquête sur le détournement présumé de produits pétroliers et une fraude aux droits de douane. Elle serait menée par le SBU et le Bureau de sécurité économique de l'Ukraine, a-t-il rapporté. Les responsables ukrainiens chargés de la lutte contre la corruption enquêtent également sur une affaire dans laquelle ils soupçonnent huit personnes d'avoir détourné des actifs et des fonds d'une société pétrolière contrôlée par l'État, autrefois liée à Ihor Kolomoïsky. Les Etats-Unis ont sanctionné l'homme d'affaires en 2021 "en raison de son implication dans une corruption importante". Selon les autorités américaines, Ihor Kolomoïsky et un partenaire commercial auraient blanchi des fonds détournés via les Etats-Unis. L'homme d'affaires a dément tout acte répréhensible. (Reportage Olena Harmash et Dan Peleschuk, rédigé par Max Hunder et Dan Peleschuk ; Version française Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)