Ukraine : Offensive aérienne nocturne de la Russie contre Kyiv

par Gleb Garanchich et Sergiy Karazy KYIV, 16 mai (Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle vague d'attaques aériennes contre la capitale ukrainienne Kyiv, sans que l'on ne sache dans l'immédiat s'il s'agissait de missiles ou de drones, alors que les autorités ont indiqué que les systèmes de défense aérienne ont abattu plusieurs objets. Des journalistes de Reuters ont entendu une série de lourdes explosions à Kyiv. On ne sait pas pour l'heure si un ou plusieurs projectiles russes ont atteint leur cible. Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a déclaré que des débris aériens ont provoqué l'incendie de plusieurs véhicules et endommagé notamment un bâtiment dans un quartier de l'ouest de Kyiv. Moscou a repris fin avril ses tirs de missiles à longue-portée et multiplié ces derniers jours ses attaques contre l'Ukraine, principalement contre la capitale. (Rédigé par Lidia Kelly; version française Jean Terzian)