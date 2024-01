Ukraine : Nouvelles salves de missiles russes

KYIV, 23 janvier (Reuters) - La Russie a tiré mardi plusieurs missiles sur Kyiv, la capitale de l'Ukraine, sur Kharkiv, la deuxième ville du pays, et dans la région de Dnipropetrovsk, faisant deux morts selon un bilan des autorités locales. Une personne est morte dans la région de Kharkiv (nord-est) et une autre dans la région de Dnipropetrovsk (sud), ont déclaré les gouverneurs des deux régions. A Kyiv, plusieurs personnes ont été blessées dans les quartiers de Solomianskyi et Sviatochynskyi, a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko, sur la plate-forme Telegram, ajoutant que des appartements avaient pris feu. Le chef de l'administration militaire de la capitale, Serhiy Popko, a déclaré que les systèmes de défense aérienne étaient entrés en action. Des témoins ont fait état de plusieurs vagues d'explosions dans et autour de la capitale. Kharkiv a également été la cible d'attaques russes, selon le maire de la ville, Ihor Terekhov. "Ils frappent à nouveau Kharkiv, il y a déjà eu plusieurs explosions", a-t-il dit. Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessées, a déclaré la police de la ville, ajoutant qu'un gazoduc avait pris feu. Un bâtiment d'habitation a été frappé et des personnes ont été piégées sous les décombres, a déclaré Oleh Sinehoubov, le gouverneur de l'oblast de Kharkiv. (Dan Peleschuk, Olena Harmash, Pavel Polityuk et Gleb Garanich;Jean-Stéphane Brosse pour la version française)