Ukraine : Nouvelles frappes russes, une raffinerie de pétrole touchée à Kremenchouk, selon Kyiv

KYIV, 1er novembre (Reuters) - La Russie a lancé une vingtaine de drones et un missile lors d'une attaque nocturne qui a visé des infrastructures militaires et critiques, a déclaré mercredi l'armée de l'air ukrainienne, tandis que des responsables régionaux ont indiqué que la raffinerie de pétrole de Kremenchouk avait été touchée. L'armée de l'air a indiqué sur la messagerie Telegram que 18 des 20 drones Shahed lancés par la Russie avaient été détruits avant d'atteindre leur cible, tout comme le missile. La raffinerie de pétrole de Kremenchouk, située dans la région centrale de Poltava et régulièrement prise pour cible, a été frappée et a pris feu, a toutefois annoncé Filip Pronin, chef de l'administration militaire de la région. "(L'incendie) a été éteint. La situation est sous contrôle", a-t-il déclaré sur Telegram, ajoutant qu'il n'y avait pas encore de victimes signalées. Les circonstances dans lesquelles la raffinerie a été touchée n'ont pas été précisées dans l'immédiat. La raffinerie, qui, selon Filip Pronin, était à l'arrêt, a été attaquée à plusieurs reprises depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a 20 mois. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Rédigé par Pavel Polityuk à Kyiv et Lidia Kelly à Melbourne, Blandine Hénault pour la version française)