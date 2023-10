Ukraine : Nouvelles frappes russes à travers le pays, dit Kyiv

KYIV, 16 octobre (Reuters) - La Russie a lancé cinq missiles et 12 drones sur l'Ukraine pendant la nuit de dimanche à lundi, a déclaré lundi l'armée de l'air ukrainienne, et des responsables ont fait état de nouvelles frappes aériennes et d'artillerie. Selon l'armée de l'air, les missiles, dont deux ont été abattus, visaient les régions du nord et de l'est du pays, tandis que les drones, dont 11 ont été abattus, ont été lancés dans plusieurs directions, en particulier vers l'ouest de l'Ukraine. Le gouverneur de l'oblast de Poltava, Filip Pronin, a pour sa part fait état d'attaques de drones et de missiles qui ont provoqué l'hospitalisation de trois civils. "Heureusement, aucune infrastructure civile ou critique n'a été touchée. Toutefois, des fragments de missiles ont endommagé plusieurs maisons privées", a-t-il écrit sur Telegram. La Russie a également procédé à des tirs d'artillerie et à des frappes aériennes dans la région de Zaporijjia, endommageant plusieurs bâtiments résidentiels et infrastructures et blessant une femme âgée, a déclaré le gouverneur de la région. (Reportage Max Hunder et Lidia Kelly, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)