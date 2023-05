Ukraine : nouvelles frappes russes à Odessa

18 mai (Reuters) - La Russie a tiré des missiles contre plusieurs villes d'Ukraine, faisant un mort à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont déclaré jeudi des responsables. Deux autres personnes ont également été blessées dans la frappe ayant visé un site industriel d'Odessa, a annoncé sur Telegram le porte-parole de l'administration militaire de la région, Serhy Bratchouk. Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a indiqué sur Telegram qu'un incendie s'était déclaré dans le district de Darnitsa, au sud-est de la capitale, après que des débris sont tombés sur la capitale. Aucune victime n'a été signalé, a-t-il précisé. Le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Serhiy Popko, a déclaré sur Telegram qu'un autre incendie s'était déclaré dans le district de Desna, au nord-est de Kyiv, sans fournir plus de détails. Serhiy Popko a indiqué que des missiles de croisière avaient été tirés contre Kyiv et qu'ils avaient tous été interceptés par les défenses aériennes. (Reportage Gleb Garanich et Ron Popeski; version française Camille Raynaud)