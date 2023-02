Ukraine : Nouvelles avancées du groupe Wagner dans la périphérie de Bakhmout

14 février (Reuters) - Au cours des trois derniers jours, le groupe paramilitaire russe Wagner a réalisé de nouvelles courtes avancées en Ukraine autour de la périphérie nord de la ville de Bakhmout, dans le Donbass, a déclaré mardi le ministère britannique de la Défense. Cependant, l'avancée tactique russe au sud de Bakhmout a probablement peu progressé, estime la Grande-Bretagne dans son compte-rendu quotidien sur Twitter. "La Russie a probablement pour objectif de reprendre certaines avancées réalisées par les forces ukrainiennes entre septembre et novembre 2022". (Rédigé par Shivani Tanna à Bangalore ; Version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)