Ukraine: Nouvelle offensive aérienne nocturne contre Kyiv

Ukraine: Nouvelle offensive aérienne nocturne contre Kyiv













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une nouvelle offensive aérienne menée dans la nuit de mercredi à jeudi contre Kyiv et sa périphérie a fait trois morts et plusieurs blessés, ont déclaré les autorités de la capitale ukrainienne, ajoutant que des bâtiments ont aussi été endommagés. L'administration militaire de Kyiv a indiqué via la messagerie Telegram que deux des personnes tuées étaient des enfants. Il s'agir de la dix-huitième attaque menée par la Russie contre la capitale ukrainienne en un mois. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent les équipes de secours s'affairer auprès d'habitants d'immeubles, tandis que des débris des bâtiments jonchaient les rues. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram que des incendies ont été provoqués par des débris à proximité des lieux ciblés par les frappes. Une clinique a notamment été touchée, a-t-il indiqué. (Reportage Gleb Garanich et Ronald Popeski; version française Jean Terzian)