Ukraine-Nouvelle attaque de drones russes contre Kharkiv

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des drones russes ont attaqué vendredi soir des infrastructures civiles dans et aux abords de Kharkiv, des responsables locaux signalant des explosions dans la deuxième ville d'Ukraine. Selon le gouverneur régional, Oleh Synehoubov, le quartier de Nemychliansky a notamment été ciblé. Des journalistes de la télévision publique ukrainienne Souspilne ont dit avoir observé la lueur d'un incendie au-dessus de la ville. Kharkiv est régulièrement bombardée depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et les attaques russes se sont multipliées ces dernières semaines. (Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Tangi Salaün)