Ukraine : Nouvelle attaque de drones russes à Odessa

(Reuters) - Une personne a été tuée et trois autre blessées vendredi lors d'une attaque de drones russes contre le port d'Odessa, sur les rives de la mer Noire, a déclaré le gouverneur de la région. Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a indiqué sur Telegram que le corps d'un homme avait été retrouvé sous les décombres d'un immeuble résidentiel, frappé lors de l'attaque, et que trois personnes grièvement blessées avaient été transportées à l'hôpital. Oleh Kiper a par ailleurs déclaré à la télévision ukrainienne que les opérations de recherche se poursuivaient pour déterminer si des personnes se trouvaient encore sous les décombres. (Rédigé par Ron Popeski et Nick Starkov; version française Camille Raynaud)