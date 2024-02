Ukraine : nouvelle attaque de drones russes

20 février (Reuters) - Cinq personnes d'une même famille ont été tuées et une installation industrielle a été endommagée par une attaque de drones russe dans les régions du nord et du centre de l'Ukraine, ont annoncé mardi les autorités ukrainiennes. Un drone russe Lancet a frappé un immeuble résidentiel dans la région de Soumy, une ville située dans le nord du pays, dans la matinée, tuant une mère, ses deux fils et deux autres membres de la famille, a indiqué l'administration militaire régionale sur la messagerie Telegram. Plus tôt dans la journée, l'armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 23 drones Shahed durant la nuit, que ses défenses aériennes ont détruit, y compris au-dessus de la région centrale de Poltava. Cependant, une installation industrielle a pris feu à la suite d'une attaque de drone dans le district de Krementchouk, où se trouve une raffinerie de pétrole, a fait savoir le chef de l'administration militaire régionale. Il n'a pas précisé le type de drone utilisé, ni si l'incendie avait été causé par la chute de débris. (Reportage Yuliia Dysa ; Version française Dimitri Rhodes, édité par Kate Entringer)