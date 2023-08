Ukraine-Moscou organise des élections locales dans les territoires occupés

Crédit photo © Reuters

par Felix Light et Felix Hoske (Reuters) - Les autorités pro-russes des régions d'Ukraine revendiquées l'année dernière par Moscou ont organisé jeudi des élections locales en espérant renforcer l'autorité de la Russie dans ses "nouveaux territoires" et ce, en dépit du conflit. La Russie ne contrôle complètement aucune des quatre régions - Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson - dans lesquelles ces élections sont organisées. Des responsables ukrainiens ont déclaré que ce scrutin était illégal et démontrait qu'il était impossible de tenir des négociations de paix avec Moscou tant que la Russie n'aura pas retiré ses troupes d'Ukraine. Les gouverneurs de ces quatre régions, nommés par Moscou, cherchent à s'assurer de nouveaux mandats lors de ce scrutin, prévu pour se terminer le 10 septembre, lorsque la Russie organisera des élections régionales. Les autorités pro-russes des quatre régions ont prolongé la durée du vote, qui s'étendra sur plusieurs jours, afin, selon elles, de réduire les risques pour les électeurs. (Reportage Felix Light et Felix Hoske; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)