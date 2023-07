Ukraine: Mort d'un homme muni d'engins d'explosifs dans un tribunal de Kyiv

Ukraine: Mort d'un homme muni d'engins d'explosifs dans un tribunal de Kyiv













KYIV (Reuters) - Un homme est mort mercredi dans un tribunal de la capitale ukrainienne Kyiv après s'être barricadé dans une partie du bâtiment et avoir déclenché un engin explosif, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko, citant des "informations préliminaires". Deux sons puissants ont été entendus durant l'incident. Deux membres d'une unité d'intervention rapide des forces de sécurité ont été blessés en tentant de placer l'individu sous contrôle. En déplacement sur les lieux, Igor Klymenko a déclaré aux journalistes que l'homme, identifié comme étant Igor Humenyouk, était "sans doute" mort à cause de l'engin explosif. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'Igor Humenyouk était au tribunal en tant que suspect pour son implication présumée dans la mort de quatre membres de la Garde nationale ukrainienne en 2015. Après l'audience, a-t-il ajouté, Igor Humenyouk s'est enfermé dans les toilettes et a lancé un engin explosif en direction de deux gardes. Tentant par la suite de fuir le tribunal, il a été bloqué par des agents de sécurité ayant effectué des tirs de sommation. Barricadé alors dans une autre pièce du bâtiment, l'homme a refusé de négocier avec les autorités et a lancé un deuxième engin explosif contre deux membres des services de sécurité, blessant ceux-ci. Il a trouvé la mort dans cette altercation, a dit Igor Klymenko, indiquant qu'une enquête était en cours pour déterminer comment le suspect a pu être en possession d'engins explosifs au tribunal. La police et les services de secours ont été dépêchés sur les lieux après l'annonce d'une explosion, rapportée par l'administration militaire de Kyiv à 17h20 (14h20 GMT). Des images vidéo montrent au moins une victime être évacuée sur un brancard. Igor Klymenko n'a fait aucune mention d'un quelconque lien potentiel avec l'offensive de la Russie dans le pays. (Rédigé par Olena Harmash, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)