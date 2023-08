Ukraine : missiles et drones abattus à Kyiv

(Actualisé avec missiles et drones abattus) 30 août (Reuters) - Au moins deux personnes ont été tuées et une autre blessée dans une attaque contre Kyiv survenue mercredi matin, a annoncé sur Telegram le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, alors que les forces armées ukrainiennes ont annoncé avoir abattu les 28 missiles et 15 des 16 drones russes lancés dans la nuit. Des débris de projectiles abattus par les systèmes de défense aérienne sont tombés sur plusieurs bâtiments de la capitale ukrainienne. Les corps de deux personnes ont été retrouvés dans un immeuble et une personne a été blessée par des bris de glace, a dit Vitali Klitschko. Plusieurs bâtiments étaient en flammes, a-t-il précisé. Le maire de Kyiv n'a pas indiqué si les débris provenaient de missiles ou de drones. (Reportage Reuters; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)