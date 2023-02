Ukraine : Macron veut la défaite de la Russie, "mais sans l'écraser"

PARIS, 18 février (Reuters) - Emmanuel Macron souhaite la défaite de la Russie face l'Ukraine, mais sans l'"écraser", a déclaré le président français dans une interview accordée au 'JDD', au Figaro et à franceinter.

"Je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais", a déclaré le chef de l'Etat dans une interview publiée samedi. "Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position, mais je suis convaincu qu'à la fin ça ne se conclura pas militairement", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron avait suscité l'incompréhension, voire la colère, de Kyiv et de certains alliés de l'Otan en invitant à "ne pas humilier" la Russie pour permettre une solution diplomatique au conflit. Volodimir Zelensky jugeait dans une interview publiée début février qu'Emmanuel Macron avait "changé pour de vrai" depuis ces déclarations, en ouvrant la porte aux livraisons de chars et en soutenant la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Le président français a appelé vendredi les pays membres de l'UE à réinvestir massivement dans la défense et à intensifier leurs efforts de production pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion russe. (Sudip Kar-Gupta, version française Laetitia Volga)