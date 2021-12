Ukraine: Les Vingt-Sept s'accordent sur d'éventuelles sanctions contre la Russie

par Philip Blenkinsop, Gabriela Baczynska et Robin Emmott

BRUXELLES (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont convenus jeudi d'imposer, en coordination avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, des sanctions économiques supplémentaires contre la Russie si celle-ci venait à envahir l'Ukraine, tout en encourageant les échanges diplomatiques avec Moscou.

Aux yeux des pays d'Europe de l'Est, le bloc communautaire est lui-même directement confronté à une offensive de la Russie à ses frontières, la Lituanie disant craindre des attaques militaires menées depuis la Biélorussie, alliée de Moscou, alors que Bruxelles accuse Minsk d'orchestrer une crise migratoire.

Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants des Vingt-Sept ont déclaré dans leur communiqué final que "toute agression militaire supplémentaire contre l'Ukraine aura en réponse des conséquences massives et un coût important, dont des mesures restrictives coordonnées avec des partenaires", en référence aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne.

Les puissances occidentales ont imposé des sanctions économiques à la Russie pour son annexion de la péninsule de Crimée en 2014, ciblant ses secteurs de l'énergie, des banques et de la défense.

Bien que la teneur des sanctions n'a pas été débattue lors du sommet, des diplomates ont indiqué au préalable que Bruxelles pourrait notamment cibler des oligarques et interdire toute transaction européenne avec les banques privées russes.

Dans leur communiqué commun, les dirigeants de l'UE déclarent que le bloc "encourage les efforts diplomatiques et soutien le 'format Normandie' pour parvenir à la mise en oeuvre complète des accords de Minsk" conclus en 2014 et 2015 pour régler le conflit dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

Les tensions entre la Russie et les pays occidentaux sont vives depuis plusieurs semaines en raison de regroupements de troupes russes jugés suspects par Kiev et les Occidentaux près de la frontière avec l'Ukraine.

Selon les Etats-Unis, la Russie a massé plus de 100.000 soldats aux frontières de l'Ukraine, prélude possible à une invasion. Moscou nie toute intention agressive, dénonce le comportement agressif de Kiev et des Occidentaux et déclare que ces mouvements de troupes sont de nature purement défensive.

L'avertissement à l'issue du sommet de l'UE est l'un des plus directs effectués récemment.

"Nous faisons face à une série d'attaques. Elles sont toutes liées", a déclaré aux journalistes le Premier ministre letton Krisjanis Karins, citant ce qu'il a dénoncé comme une militarisation des migrants aux frontières de la Biélorussie avec l'UE, une hausse artificielle des prix du gaz naturel russe et une désinformation menée par Moscou.

S'exprimant devant la presse depuis le siège de l'Otan, à Bruxelles, le secrétaire général de l'Alliance a déclaré pour sa part que la Russie continuait de renforcer son contingent militaire à la frontière ukrainienne.

"Nous ne constatons aucun signe que ce déploiement s'arrête ou ralentit. Au contraire, il continue", a dit Jens Stoltenberg.

(Reportage Robin Emmott, Sabine Siebold, Kate Abnett, Jan Strupczewski, Gabriela Baczynska; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)