Ukraine: Les systèmes de défense antiaérienne repoussent une attaque contre Kyiv

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a lancé tôt dimanche des attaques aériennes contre l'Ukraine, les systèmes de défense antiaérienne déjouant celles qui approchaient de Kyiv, ont annoncé des responsables militaires. "Selon les premières informations, aucune des cibles visées n'a été atteinte", a déclaré dimanche Serhi Popko, qui dirige les opérations militaires dans la capitale ukrainienne, sur la messagerie Telegram. "La défense antiaérienne a détruit tout ce qui avançait vers la ville." Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. Toute l'Ukraine s'est trouvée pendant près de trois heures en état d'alerte contre des raids aérien. (Reportage Gleb Garanich et Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)