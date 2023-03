Ukraine : Les Russes intensifient leur assaut sur Bakhmout

1er mars (Reuters) - Les forces russes lançaient des attaques incessantes pour tenter de d'encercler ou de prendre la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, mercredi, même si un responsable américain juge improbable que Moscou réalise à court terme des gains territoriaux significatifs. "L'ennemi continue d'avancer en direction de Bakhmout. Il ne cesse de prendre d'assaut la ville", a déclaré l'armée ukrainienne lors d'un briefing matinal. Une prise de contrôle de la petite ville minière par les Russes pourrait ouvrir la voie à une offensive en direction des derniers centres urbains de la province de Donetsk encore sous contrôle ukrainien. Dans une allocution vidéo diffusée tard mardi, le président Volodimir Zelensky a déclaré que la bataille pour Bakhmout était "la plus difficile" mais que sa défense était essentielle. "La Russie en général ne tient pas compte des gens et les envoie par vagues constantes contre nos positions, l'intensité des combats ne fait qu'augmenter", a déclaré Zelensky. L'analyste militaire ukrainien Oleh Jdanov a déclaré que les forces russes avaient enfoncé un coin entre deux villages au nord de Bakhmout, Berkhivka et Yahidne, dans leur tentative d'encercler la ville. "Cette percée sur le flanc nord de Bakhmout constitue une menace claire pour nous", a-t-il déclaré dans des commentaires publiés sur les réseaux sociaux. Bien que la plupart des attaques russes se soient concentrées sur Bakhmout et d'autres villes et villages de la région de Donetsk, l'armée ukrainienne a déclaré que ses forces avaient repoussé 85 attaques russes sur différentes sections de la ligne de front au cours de la dernière journée. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports sur les champs de bataille. RÉUNION DU G20 EN INDE L'agence de presse russe RIA a diffusé un clip vidéo montrant, selon elle, des avions de chasse russes Su-25 survolant Bakhmout. "Nous sommes heureux qu'ils soient à nous", déclare un homme dans le clip identifié comme un combattant du groupe mercenaire Wagner, ajoutant que la présence de ces avions les a aidés "psychologiquement". Les avions ukrainiens ont de leur côté mené trois frappes sur les zones de concentration des forces russes, a indiqué l'armée ukrainienne dans un communiqué mardi soir. Alors que les combats ne semblent pas devoir diminuer d'intensité en Ukraine, les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent à New Delhi mercredi et jeudi. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, participeront à la réunion, tandis que la Chine devrait également envoyer son ministre des Affaires étrangères, Qin Gang. L'Inde ne veut pas que le sujet de la guerre en Ukraine domine l'événement, mais il sera en tête de l'ordre du jour, a déclaré un responsable du ministère indien des Affaires étrangères. Mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré la position de la Russie, à savoir qu'elle est ouverte à des négociations de paix, mais que l'Ukraine et ses alliés occidentaux doivent accepter l'annexion par la Russie des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Malgré plusieurs revers sur le champ de bataille, les forces russes contrôlent toujours environ un cinquième du territoire de son voisin ukrainien. Volodimir Zelensky a exclu tout dialogue avec la Russie et a exigé le retrait de ses troupes jusqu'aux frontières de l'Ukraine en 1991, année de l'effondrement de l'Union soviétique. (Reportage Reuters ; rédigé par Grant McCool ; version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)