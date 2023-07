Ukraine : Les Occidentaux cherchent à s'accorder sur les garanties sécuritaires avant le sommet de l'Otan

Crédit photo © Reuters

par John Irish et Andrius Sytas VILNIUS (Reuters) - Les alliés occidentaux de l'Ukraine pourraient attendre la fin du sommet de l'Otan cette semaine pour dévoiler des mesures en termes de sécurité pour Kyiv alors qu'un cadre commun est toujours à l'étude, ont annoncé des diplomates européens. Les 31 Etats membres de l'alliance se retrouvent en Lituanie mardi pour discuter des modalités d'une adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Otan alors qu'aucune position commune n'est affichée. L'Ukraine a conscience qu'elle n'obtiendra pas le précieux sésame tant qu'elle est en guerre ouverte avec la Russie puisque l'Article 5 du Traité transatlantique stipule qu'une attaque sur un allié est considérée comme une attaque sur tous les alliés et pousserait donc l'Otan en guerre. Dans le même temps, Kyiv a cherché à obtenir des gages d'assurances en termes de sécurité sur le long terme qui pourraient permettre à l'Ukraine de se défendre et dissuader la Russie de renouveler une agression si le conflit venait à se terminer. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les Etats-Unis, qui forment le Quad, sont depuis des semaines en négociations avec l'Ukraine sur un texte multilatéral qui pourrait créer un cadre pour l'envoi d'aides militaires, dont des armes modernes, et une assistance financière. L'Union européenne et les pays du G7 dont le Japon, ont également été impliqués dans les discussions. Le cadre multilatéral peut ensuite ouvrir la voie à des arrangements bilatéraux avec l'Ukraine. "Les Américains ne veulent pas mélanger les discussions autour de l'adhésion à l'Otan avec les garanties, donc la partie sur les garanties ne pourrait faire l'objet d'un accord qu'après le sommet", a affirmé un diplomate. Un autre diplomate issu du Quad a également indiqué que cela allait dans ce sens, bien qu'aucune décision n'a encore été prise. Un représentant de l'Elysée a déclaré aux journalistes vendredi que les discussions étaient "très avancées". Deux autres diplomates ont affirmé que l'objectif était de conclure ces discussions à la fin du sommet. "Actuellement, des négociations de dernières minutes ont lieu avec Kyiv sur ce à quoi cela devrait ressembler", a affirmé un haut diplomate de l'Otan. Le président américain Joe Biden, qui est en route pour la Lituanie, a affirmé dimanche à CNN que Washington était prêt à apporter une sécurité à l'Ukraine "similaire à celle que nous apportons à Israël: leur fournir les armes dont ils ont besoin et les capacités de se défendre par eux-mêmes". (Avec Andrew Gray, Sabine Siebold et Alexander Ratz à Berlin; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)