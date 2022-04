Ukraine : Les forces russes se regroupent pour tenter de prendre le Donbass (Otan)

BRUXELLES, 5 avril (Reuters) - La Russie ne renonce pas à son offensive en Ukraine et va se recentrer dans les semaines à venir sur la conquête du Donbass, a déclaré mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

"Nous constatons à présent un mouvement important des troupes (russes) qui s'éloignent de Kyiv pour se regrouper, se réarmer, se réapprovisionner et se concentrer sur l'Est", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

"Dans les semaines à venir, nous nous attendons à une nouvelle poussée russe dans l'est et le sud de l'Ukraine pour tenter de prendre tout le Donbass et créer un pont terrestre vers la Crimée occupée", a-t-il ajouté, à la veille d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance atlantique. (Reportage Robin Emmott et Bart Meijer ; version française Dagmarah Mackos)