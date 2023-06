Ukraine : Les forces russes bombardent un gazoduc dans la région de Kharkiv

Ukraine : Les forces russes bombardent un gazoduc dans la région de Kharkiv













7 juin (Reuters) - Les forces russes ont bombardé à plusieurs reprises un gazoduc servant à acheminer de l'ammoniac, a annoncé mardi le gouverneur de la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Ce gazoduc est au coeur des négociations sur l'extension de l'accord sur les exportations de céréales depuis les ports de la mer Noire. La Russie a accepté ce le mois dernier de prolonger l'accord pour une durée de deux mois, précisant toutefois qu'elle y mettrait fin si les obstacles à ses propres exportations de céréales et d'engrais n'étaient pas levés. Le gazoduc, conçu pour transporter jusqu'à 2,5 millions de tonnes d'ammoniac par an de la région russe de la Volga jusqu'au port ukrainien de Pivdennyi, près d'Odessa sur la mer Noire, est à l'arrêt depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022. Aucune fuite n'avait été rapportée mardi soir, a déclaré le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinehoubov. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)