Ukraine : Les Etats-Unis approuvent l'envoi de F-16 par le Danemark et les Pays-Bas

Crédit photo © Reuters

par Steve Holland WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont approuvé l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine afin de l'aider à se défendre contre l'invasion russe dès que ses pilotes auront terminé leur formation, a déclaré jeudi un responsable américain. Washington a donné des garanties officielles à Copenhague et Amsterdam, indiquant que les Etats-Unis accéléreraient l'approbation de toutes les demandes de transfert de F-16 à l'Ukraine, afin que Kyiv reçoive des avions lorsque les pilotes auront été formés. Le Danemark et les Pays-Bas avaient récemment demandé de telles garanties. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a envoyé un courrier à ses homologues danois et néerlandais afin de leur assurer que les demandes seraient approuvées, a dit le responsable. "Je vous écris afin de vous faire part du soutien total des Etats-Unis au transfert d'avions de combat F-16 à l'Ukraine et à la formation de pilotes ukrainiens par des instructeurs F-16 qualifiés", a écrit Antony Blinken dans cette lettre, dont Reuters a pu consulter une copie. "Il est crucial que l'Ukraine puisse se défendre contre l'agression russe et la violation de sa souveraineté", a-t-il estimé. Antony Blinken a précisé que l'approbation des demandes formulées par des pays tiers permettrait à l'Ukraine de tirer "pleinement parti de ses nouvelles capacités dès que le premier groupe de pilotes aura achevé sa formation". (Reportage Steve Holland; version française Camille Raynaud)