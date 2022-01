Ukraine: Les discussions entre Washington et Moscou débutent à Genève

GENEVE (Reuters) - Les Etats-Unis et la Russie ont entamé lundi à Genève de difficiles discussions sur la crise ukrainienne mais les diplomates ne cachent pas leur pessimisme.

Dans le cadre de ces discussions, Washington espère écarter tout risque de nouvelle invasion russe de l'Ukraine sans pour autant accorder des concessions sur les nombreuses demandes de Moscou en matière de sécurité.

Le vice-ministre russe aux Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a prévenu ce week-end qu'il était tout à fait possible que le dialogue diplomatique s'interrompe dès la première réunion.

De son côté, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à des avancées significatives au cours des discussions dans les enjeux sont pourtant élevés.

"Je ne pense pas que nous aurons des percées dans la semaine qui vient", a déclaré dimanche Antony Blinken sur la chaîne CNN.

Les négociations ont commencé lundi à la mission diplomatique américaine à Genève alors que les relations entre Washington et Moscou n'ont jamais été aussi tendues depuis la Guerre froide.

Les discussions se poursuivront ensuite à Bruxelles puis à Vienne.

La secrétaire d'État adjointe américaine, Wendy Sherman, a indiqué sur Twitter depuis Genève que les Etats-Unis écouteraient les préoccupations de la Russie et que Washington partagerait les siennes.

Elle a en revanche prévenu que les Etats-Unis ne discuteraient pas de la sécurité en Europe sans ses alliés européens.

PRÈS DE 100.000 SOLDATS RUSSES AMASSÉS

La Russie a amassé près de 100.000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine, une situation que Washington et Kiev analysent comme un prélude possible à une invasion de l'Ukraine, huit ans après l'annexion de la péninsule de Crimée.

Moscou dément avoir pour projet de lancer une offensive contre l'Ukraine et dénonce l'attitude agressive et provocante de l'Otan et de l'Ukraine qui s'est rapprochée des puissances occidentales et qui souhaite rejoindre l'alliance atlantique.

Le mois dernier, la Russie a présenté tout un ensemble d'exigences parmi lesquelles figurent l'arrêt de l'expansion de l'Otan et la fin de son activité dans les pays d'Europe centrale et de l'Est.

Les États-Unis et l'Otan ont rejeté une grande partie des demandes de Moscou.

"Bien sûr, nous ne ferons aucune concession sous la pression", a déclaré Sergueï Riabkov, qui dirige la délégation russe à Genève.

Le président américain Joe Biden a prévenu à plusieurs reprises son homologue russe Vladimir Poutine que les Etats-Unis et leurs alliés européens imposeraient à Moscou des sanctions sans précédent si la Russie lançait une offensive sur l'Ukraine.

(Reportage Emma Farge et Tom Balmforth, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)