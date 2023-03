Ukraine : Les combats acharnés se poursuivent à Bakhmout

KYIV, 13 mars (Reuters) - La ville de Bakhmout, à l'est de l'Ukraine, faisait encore l'objet de combats acharnés lundi entre les forces russes et ukrainiennes, les deux camps ayant fait état de pertes ennemies croissantes. L'armée ukrainienne contrôle l'ouest de Bakhmout tandis que les troupes russes menées par le groupe paramilitaire Wagner détient une grande partie de l'est de la ville, la rivière Bakhmoutka faisant office désormais de ligne de front. La situation dans la ville presque déserte, qui comptait avant la guerre une population d'environ 70.000 habitants, est difficile, a indiqué lundi le commandant des forces terrestres ukrainiennes, ajoutant que ses troupes repoussaient toutes les attaques russes pour s'emparer de Bakhmout. "Toutes les tentatives de l'ennemi pour s'emparer de la ville sont repoussées par l'artillerie, les chars et d'autres puissances de feu", a déclaré le colonel général Oleksandr Syrsky sur la messagerie Telegram. Dimanche, le fondateur de Wagner Evguéni Prigojine a déclaré que la situation était "dure, très dure". "Plus nous nous rapprochons du centre de la ville, plus les combats sont durs (...) Les Ukrainiens lancent des réserves inépuisables. Mais nous avançons et nous avancerons", a-t-il dit selon des propos relayés par son service de presse. Bakhmout est l'épicentre depuis plusieurs mois des affrontements avec les forces russes qui tentent d'encercler la ville et de rapprocher Moscou d'un premier succès militaire depuis six mois. Kyiv, qui a un temps paru envisager un retrait, a pris la décision de défendre la ville afin de multiplier les pertes ennemies avant une contre-offensive ukrainienne attendue au printemps. Plus de 1.100 soldats russes ont été tués en moins d'une semaine lors de combats autour de Bakhmout, a déclaré dimanche Volodimir Zelensky. De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir tué 220 soldats ukrainiens dans la région de Donetsk, dont fait partie Bakhmout, au cours des dernières 24 heures. Les analystes s'attendent à ce qu'une contre-offensive ukrainienne soit lancée au mois d'avril ou mai lorsque les conditions météorologiques seront plus favorables et que les livraisons de nouvelles armes des alliés occidentaux, dont des chars Leopard et Challenger, seront arrivées. Par ailleurs, la défense anti-aérienne russe a abattu lundi quatre missiles au-dessus de la frontière avec l'Ukraine dans la région de Belgorod, a indiqué son gouverneur, ajoutant qu'une personne avait été blessée. Vyacheslav Gladkov n'a pas indiqué qui était à l'origine de cette attaque mais a déjà accusé les forces ukrainiennes positionnées de l'autre côté de la frontière d'attaques similaires. (Reportage bureaux de Reuters, rédigé par Himani Sarkar, Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)