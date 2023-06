Ukraine : Les civils fuient Kherson sous des tirs d'artillerie

Ukraine : Les civils fuient Kherson sous des tirs d'artillerie













par Max Hunder KHERSON, 7 juin (Reuters) - Des tirs d'artillerie ont poussé les habitants de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, à évacuer leurs résidences, alors que la ville, reconquise par l'Ukraine l'an dernier, a été inondée après l'explosion du barrage de Nova Kakhovka. L'Ukraine et la Russie se sont renvoyées mardi la responsabilité de la destruction de ce barrage, qui a provoqué l'inondation des rives du Dniepr dans la région de Kherson. Selon une météorologue, le fleuve a crû de 3,5 mètres à Kherson, et son niveau continue d'augmenter au rythme d'environ 6 centimètres toutes les 30 minutes. Des journalistes de Reuters ont entendu mardi soir des explosions à proximité d'un quartier résidentiel du sud de Kherson ayant été inondé, alors que ses habitants étaient en train d'être évacués. Le ministre ukrainien de l'Intérieur a déclaré plus tôt que la Russie bombardait des zones desquelles des civils étaient en train d'être évacués. (Reportage Max Hunder; version française Camille Raynaud)