Ukraine : Les autorités signalent des attaques au drone russes

4 avril (Reuters) - La Russie a mené dans la nuit de lundi à mardi des attaques en Ukraine avec 17 drones de fabrication iranienne Shahed, a déclaré le commandement de l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué via la messagerie Telegram, indiquant que les systèmes de défense aérienne ont détruit 14 de ces drones. Youry Krouk, chef de l'administration militaire régionale de la ville portuaire d'Odessa, a signalé quant à lui de multiples attaques au drone contre la région. "Il y a des dégâts", a-t-il dit sur la page Facebook de son administration, sans donner davantage de précisions. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)