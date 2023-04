Ukraine : Le secrétaire général de l'Otan en visite à Kyiv

KYIV, 20 avril (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est rendu à Kyiv jeudi pour sa première visite dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Cette visite manifeste le soutien de l'Otan à l'Ukraine, qui s'apprête à lancer une contre-offensive. Jens Stoltenberg a rendu hommage aux soldats ukrainiens morts au combat et a observé les débris d'équipements militaires russes endommagés exposés sur une place dans le centre de Kyiv, a constaté un photographe de Reuters. (Reportage Gleb Garanich, rédigé par Tom Balmforth, version française Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)