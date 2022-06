Ukraine: Le président Zelensky, sur le front à Mykolaïv, promet la victoire

KYIV (Reuters) - Volodimir Zelensky a annoncé samedi s'être rendu sur le front près de Mykolaïv, ville stratégique du sud de l'Ukraine où l'avancée russe en direction d'Odessa a été arrêtée au début de la guerre et où l'armée ukrainienne mène depuis plusieurs jours une contre-offensive.

Conforté par le feu vert de l'UE aux ambitions européennes de l'Ukraine, le président ukrainien a diffusé sur son compte Telegram des selfies pris avec des soldats devant ce qui semble être un abri anti-bombardement, sans en préciser la date.

"Nos hommes courageux. Chacun d'eux donne tout ce qu'il a", a commenté Volodimir Zelensky. "Nous allons certainement tenir le coup! Nous allons certainement gagner!"

L'armée russe était arrivée aux portes de Mykolaïv peu après le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, mais elle avait buté sur la résistance acharnée des forces ukrainiennes.

Les forces russes ont depuis été repoussées à une trentaine de kilomètres de Mykolaïv, sans cesser pour autant de bombarder la ville.

"Le président a inspecté le siège de l'administration régionale de Mykolaïv qui avait été détruit par un tir de missile des forces russes", a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué.

Un missile russe avait ouvert un trou béant dans le bâtiment fin mars, faisant 37 morts.

Selon la présidence, qui a diffusé des images de Volodimir Zelensky marchant dans les rues de la ville, le chef de l'Etat s'est aussi rendu dans un hôpital de Mykolaïv et a décerné la médaille du courage au maire de la ville, Oleksandr Senkevytch, et au gouverneur de la région, Vitaly Kim.

C'est la deuxième fois que Volodimir Zelensky se rend sur le front depuis le début du mois, après sa visite sur celui du Donbass le 6 juin, alors que les autorités ukrainiennes ont reconnu subir de lourdes pertes pour retarder la progression des forces russes.

Les autorités ukrainiennes ont fait état de nouveaux bombardements dans la nuit de vendredi à samedi dans l'Est du pays. Reuters n'a pas pu confirmer indépendamment ces informations.

Trois missiles russes ont détruit un dépôt de carburant samedi dans la ville de Novomoskovsk, dans la région de Dnipro dans le centre-est de l'Ukraine, a annoncé l'administration régionale dans un message publié en ligne, ajoutant que onze personne avaient été blessées, dont une grièvement.

La cité industrielle de Sievierodonetsk, cible prioritaire de Moscou, s'est retrouvée également sous un feu nourri d'artillerie. Selon le gouverneur de la région, la Russie est en train de déplacer d'importantes troupes de réserve vers Sievierodonetsk depuis d'autres théâtres d'opération.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à poursuivre le soutien à Kyiv et à éviter toute "fatigue" après près de quatre mois de guerre. Les leaders européens devraient accorder à l'Ukraine, la semaine prochaine lors d'un sommet, le statut de pays candidat à l'UE.

Les autorités lituaniennes ont déclaré de leur côté que l'interdiction de transit de marchandises à travers leur territoire vers l'enclave russe de Kaliningrad, soumises à des sanctions européennes, prendrait effet à compter de samedi.

L'annonce de cette interdiction a été faite vendredi dans une vidéo postée par le gouverneur de la région Anton Alikhanov.

La liste des sanctions de l'Union européenne inclut le charbon, les métaux, les matériaux de construction et les technologies avancées. Prise en sandwich entre la Pologne et la Litanie, deux pays membres de l'UE et de l'Otan, l'enclave est approvisionnée par la Russie via la Lituanie par rail et par gazoduc.

(Reportage de Pavel Polityuk et Max Hunder, version française Tangi Salaün, Gilles Guilalume et Camille Raynaud)