Ukraine : Le plus grand opérateur de téléphonie mobile victime d'une cyberattaque

Ukraine : Le plus grand opérateur de téléphonie mobile victime d'une cyberattaque













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le plus grand opérateur de réseau mobile d'Ukraine, Kyivstar, a déclaré avoir été victime d'une puissante cyberattaque mardi matin, ce qui a temporairement interrompu son signal mobile et Internet. Le directeur général de Kyivstar, Oleksandr Komarov, a déclaré que l'infrastructure informatique a été "partiellement détruite" par une vaste attaque de hackers mardi. "(L'attaque) a considérablement endommagé l'infrastructure (informatique), limité l'accès, nous n'avons pas pu la contrer au niveau virtuel, nous avons donc fermé Kyivstar physiquement pour limiter l'accès de l'ennemi", a-t-il dit. La société, qui appartient à l'opérateur de télécommunications mobiles Veon, coté à la bourse d'Amsterdam, a également déclaré qu'elle s'efforçait de réparer la panne et qu'elle coopérait avec les forces de l'ordre. "Le plus important est que les données personnelles des utilisateurs n'ont pas été compromises", a déclaré Kyivstar dans un communiqué, promettant d'indemniser les clients pour la perte d'accès aux services. Kyivstar n'a pas immédiatement indiqué qui, à son avis, était responsable de l'attaque. Les organismes publics et les entreprises ukrainiens ont souvent accusé la Russie, en guerre contre l'Ukraine, d'avoir orchestré des cyberattaques à leur encontre par le passé. Par ailleurs, le co-fondateur de Monobank, un important système de paiement ukrainien, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que son entreprise subissait actuellement une attaque par déni de service distribué (DDoS), mais que tout était "sous contrôle". (Reportage Max Hunder avec la contribution de Yuliia Dysa ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)