Ukraine: Le pape confie une mission de paix à un cardinal italien, selon le Vatican

Crédit photo © Reuters

VATICAN (Reuters) - Le pape François a confié au cardinal italien Matteo Zuppi, président de la Conférence épiscopale italienne, une mission de paix pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, a fait savoir samedi le Vatican. Le pape François avait évoqué une mission le mois dernier lors de son retour d'un déplacement en Hongrie, sans toutefois donner plus de détails. D'après une source diplomatique au Vatican, le projet serait que le cardinal Matteo Zuppi rencontre séparément le président ukrainien Volodimir Zelensky et le président russe Vladimir Poutine. Le Vatican indique dans un communiqué Matteo Zuppi, âgé de 67 ans, effectuerait cette mission, en accord avec la Secrétaire d'État du Vatican, "pour contribuer à réduire les tensions du conflit en Ukraine, dans l'espoir, jamais abandonné par le Saint-Père, d'entamer des processus de paix". Le Vatican précise que le calendrier et les détails de la mission étaient en cours d'élaboration. (Reportage Philip Pullella, version française Matthieu Protard)