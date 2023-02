Ukraine : Le ministre de la Défense va être remplacé par le chef du renseignement militaire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, sous la pression d'un scandale de corruption au sein de son ministère, devrait être transféré à un autre poste gouvernemental, a déclaré dimanche un conseiller du président Volodimir Zelensky. Kirilo Boudanov, chef de l'agence de renseignement militaire (GUR), devrait devenir le prochain ministre de la Défense, a annoncé David Arakhamia, chef du groupe parlementaire du parti présidentiel Serviteur du peuple. David Arakhamia n'a pas précisé quand le changement serait officialisé et Oleksii Reznikov n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. "La guerre impose des changements du personnel", a déclaré David Arakhamia sur l'application de messagerie Telegram. "Les temps et les circonstances exigent un renforcement et une concentration. C'est ce qui se passe actuellement et continuera à l'avenir (...) L'ennemi se prépare à une offensive. Nous nous préparons à nous défendre et à reprendre ce qui nous appartient", a-t-il ajouté. (Reportage Ron Popeski et Tom Balmforth, version française Kate Entringer)