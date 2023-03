Ukraine : Le groupe Wagner contrôle l'est de Bakhmout, dit Prigojine

(Reuters) - Le groupe Wagner contrôle la partie orientale de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mercredi le fondateur du groupe paramilitaire russe, Evguéni Prigojine. "Des unités du groupe militaire privé Wagner ont pris le contrôle de l'est de Bakhmout", a dit Evguéni Prigojine dans un enregistrement diffusé sur Telegram. "La rive orientale de la Bakhmouta est entièrement contrôlée par Wagner." Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante. Evguéni Prigojine a par le passé revendiqué prématurément des victoires. (Reportage Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)