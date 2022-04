Ukraine : Le G7 condamne les "atrocités" russes et accroît son soutien

PARIS/LONDRES, 7 avril (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont dénoncé jeudi dans un communiqué commun les "atrocités" commises par les troupes russes en Ukraine et promis un soutien accru militaire et financier accru aux autorités de Kyiv.

Les chefs de la diplomatie des pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) et le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, déclarent dans ce communiqué "condamn(er) dans les termes les plus vifs les atrocités commises par les forces armées russes à Boutcha et dans d'autres villes ukrainiennes".

"Nous continuerons de lutter contre l'impunité de tous les complices de cette guerre choisie par Moscou, et notamment du régime d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie", ajoutent-ils.

Les ministres des Affaires étrangères du G7, qui se sont réunis ce jeudi en présence de leur homologue ukrainien Dmitro Kouleba, l'ont assuré de leur volonté commune de "fournir une assistance accrue, notamment en termes de matériel militaire et de moyens financiers" pour permettre à l'Ukraine de se défendre contre l'agression russe et de se reconstruire.

"L'Ukraine propose un accord équitable: le monde nous fournit le soutien que nous demandons, nous nous chargeons de combattre et de vaincre (le président russe Vladimir) Poutine en Ukraine", a écrit Dmitro Kouleba sur Twitter après cette réunion.

