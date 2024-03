Ukraine : Le conflit pourrait dégénérer en une "guerre continentale", selon un officier supérieur russe

MOSCOU (Reuters) - Un officier supérieur de l'armée russe a averti, dans des propos rapportés jeudi par l'agence de presse RIA, que le conflit en Ukraine pourrait dégénérer en une guerre à grande échelle en Europe, ajoutant que la probabilité que les forces de Moscou soient impliquées dans un nouveau conflit augmentait "de manière significative". Le colonel-général Vladimir Zaroudnitsky, directeur de l'Académie militaire de l'État-major général des forces armées de la fédération de Russie, a fait ces commentaires dans un article rédigé pour une publication du ministère de la Défense. "La possibilité d'une escalade du conflit en Ukraine - de l'expansion des participants sous forme de 'forces par procuration' utilisées pour la confrontation militaire avec la Russie à une guerre à grande échelle en Europe - ne peut être exclue", a déclaré Vladimir Zaroudnitsky. "La principale source de menaces militaires pour notre État est la politique antirusse des États-Unis et de leurs alliés, qui mènent un nouveau type de guerre hybride afin d'affaiblir la Russie de toutes les manières possibles, de limiter sa souveraineté et de détruire son intégrité territoriale", a-t-il ajouté, indiquant que la probabilité que Moscou soit entraîné dans de nouveaux conflits militaires augmente "considérablement". A lire aussi... De son côté, le secrétaire du Conseil de sécurité de la fédération de Russie Nikolaï Patrouchev, un proche du président russe Vladimir Poutine, a estimé jeudi que les dernier exercice militaire de l'Otan ressemblait à une répétition en vue d'une confrontation armée avec la Russie, selon des propos rapportés par l'agence de presse Interfax. L'Otan précède actuellement, et jusqu'au 14 mars, à un exercice militaire au nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande qui implique 20.000 soldats provenant de 13 pays. D'après les agences de renseignement lituaniennes, la Russie dispose de suffisamment de ressources pour continuer à se battre en Ukraine, dans les conditions actuelles, pendant au moins deux années supplémentaires grâce aux prix élevés du pétrole, au contournement des sanctions occidentales et aux investissements de l'État. "Moscou est en mesure d'évaluer les enseignements tirés et d'améliorer son efficacité au combat", ajoutent les renseignements lituaniens dans leur rapport. (Reportage Reuters ; avec la contribution d'Andrius Sytas ; rédigé par Andrew Osborn ; version française Augustin Turpin ; édité par Blandine Hénault)