Ukraine : Le chef de l'AIEA se rendra à la centrale de Zaporijjia la semaine prochaine

Ukraine : Le chef de l'AIEA se rendra à la centrale de Zaporijjia la semaine prochaine













25 mars (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra la semaine prochaine à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine pour y examiner la situation en matière de sûreté, a fait savoir samedi l'AIEA. Rafael Grossi a déclaré dans un communiqué que les dangers en matière de sûreté et de sécurité nucléaires de la centrale contrôlée par la Russie étaient "trop évidents". Il s'agira de la deuxième visite de Rafael Grossi à la centrale de Zaporijjia. (Reportage David Ljunggren, version française Matthieu Protard)