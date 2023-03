Ukraine: Le chef de l'AIEA met de côté l'idée d'un cordon autour de Zaporijjia

Crédit photo © Reuters

par Pavel Polityuk KYIV (Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré mercredi qu'il mettait de côté son projet d'établir une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia afin de tenter de trouver des mesures de protection acceptables pour Moscou et Kyiv. En visite à Zaporijjia pour la deuxième fois en moins de sept mois, Rafael Grossi a déclaré devant des journalistes russes que la situation ne s'améliorait pas dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, dont la Russie a pris le contrôle dans le cadre de l'offensive lancée l'an dernier en Ukraine. Alors qu'il prônait jusque-là la mise en place d'une zone de sécurité pour protéger la centrale, le patron de l'AIEA a indiqué qu'il se focalisait désormais sur des mesures de protection spécifiques à même d'être acceptées par les deux camps. "Il est important de s'assurer qu'il n'y a pas d'attaques. J'essaie de mettre sur la table des propositions réalistes, viables, pouvant être acceptées par tous", a déclaré Rafael Grossi lors d'un point de presse dont Reuters a consulté l'enregistrement. "C'est une centrale nucléaire, pas une base militaire. Cela ne doit jamais devenir une base militaire", a-t-il dit. "Il est évident que l'activité militaire s'est accrue dans toute la région. La centrale ne peut donc être protégée". L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'avoir compromis la sécurité des réacteurs nucléaires en bombardant les abords de la centrale, située près de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. (Rédigé par Tom Balmforth; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)