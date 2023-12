Ukraine: Le chef d'état-major de l'armée mécontent du processus de conscription

Ukraine: Le chef d'état-major de l'armée mécontent du processus de conscription













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a exprimé mardi, lors d'une rare conférence de presse, sa frustration à l'égard du travail des bureaux de conscription militaire, dans des commentaires laissant penser qu'ils devraient mobiliser davantage de soldats pour la guerre face à la Russie. Valeri Zaloujny a effectué sa première conférence de presse depuis le début de la guerre, en février 2022, au lendemain de la publication par le Parlement d'un texte de loi destiné à modifier le programme de conscription militaire, notamment pour abaisser l'âge des citoyens pouvant être mobilisés, à 25 ans contre 27. La publication de ce texte a provoqué une controverse sur les réseaux sociaux, une situation qui a semble-t-il poussé le chef d'état-major, très rare sur la scène publique, à s'exprimer devant la presse à Kyiv. "Je ne suis pas satisfait actuellement avec le travail" des bureaux de conscription militaire, a-t-il dit. "Sinon, nous ne serions pas là à discuter de ce projet de loi." Si des dizaines de milliers d'hommes se sont portés volontaires pour combattre dans la foulée du lancement par la Russie d'une offensive présentée par Moscou comme une "opération militaire spéciale" mais dénoncée par Kyiv et les Occidentaux comme une invasion, cet enthousiasme s'est depuis lors amenuisé. Répondant aussi à un éventail de questions sur le conflit, Valeri Zaloujny a admis que les troupes ukrainiennes s'étaient repliées en périphérie de Maryinka, une ville qui "n'existe désormais plus", a-t-il indiqué, après des mois de combats avec les troupes russes. La réforme de la conscription militaire est un sujet hautement sensible pour une population devenue méfiante alors que la guerre dure désormais depuis près de deux ans, sans qu'une fin ne se profile à l'horizon. TENSIONS Le président Volodimir Zelensky a déclaré la semaine dernière que l'armée avait proposé de mobiliser 450.000 à 500.000 personnes supplémentaires. Valeri Zaloujny a dit mardi que ce nombre n'était pas une proposition de l'armée et qu'il s'agissait d'un projet à mettre en oeuvre progressivement. Il a ajouté qu'il n'aurait jamais révélé ce nombre publiquement, un commentaire à même d'alimenter les rumeurs sur des tensions politiques avec Volodimir Zelensky. En dépit du peu d'avancées effectuées par les troupes ukrainiennes depuis le lancement, en juin dernier, d'une contre-offensive destinée à reprendre des territoires contrôlés par l'armée russe, Valeri Zaloujny reste extrêmement populaire auprès des Ukrainiens pour avoir repoussé l'attaque russe contre Kyiv au début du conflit puis orchestré deux contre-offensives fructueuses à l'automne 2022. Les tensions entre le chef d'état-major et le président sont apparues au grand jour en novembre, quand ont été rapportés des propos de Valeri Zaloujny selon lesquels la guerre se dirigeait vers une impasse du fait de la situation technologique sur le champ de bataille. S'en est suivie une réprimande venue de la présidence à Kyiv. Volodimir Zelensky et ses alliés ne cessent de dessiner un horizon moins sombre pour la guerre, répétant que l'Ukraine a les moyens de repousser les troupes russes et parviendra à le faire pour récupérer chaque centimètre occupé depuis le début de l'invasion. "J'ai été beaucoup critiqué pour ces commentaires, mais avec le temps les gens vont se rendre compte que j'avais complètement raison", a déclaré Valeri Zaloujny, indiquant aussi que l'Ukraine et ses alliés ont identifié les réponses à apporter à la majorité des problèmes qu'il a évoqués le mois dernier. (Reportage Max Hunder; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)