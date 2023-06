Ukraine: Le bilan du raid sur Kramatorsk s'établit à 11 morts

Ukraine: Le bilan du raid sur Kramatorsk s'établit à 11 morts













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le bilan d'un tir de missile russe mardi contre un restaurant de Kramatorsk, ville de l'est de l'Ukraine, dans l'oblast de Donetsk, s'établissait mercredi soir à 11 morts, selon les autorités locales. Deux soeurs jumelles âgées de 14 ans figurent parmi les personnes décédées, ainsi que trois enfants au moins. Cinquante-six personnes ont été blessées, ont dit les services de secours. Un second missile a touché un village situé à la périphérie de Kramatorsk, faisant quatre blessés. La Russie "ne mérite qu'une seule chose en conséquence de ce qu'elle a fait : la défaite et un tribunal", a commenté le président ukrainien Volodimir Zelensky dans un message vidéo diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. Kramatorsk, grande ville située à l'ouest de la ligne de front dans la région de Donetsk, a déjà été bombardée par la Russie, notamment lorsqu'une frappe sur la gare ferroviaire avait fait 63 morts en avril 2022. La Russie, qui a lancé une invasion de l'Ukraine en février 2022, dément prendre des sites civils pour cibles. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'un poste de commandement temporaire de l'armée ukrainienne avait été ciblé à Kramatorsk. (Reportage Max Hunder à Kramatorsk, Anna Pruchnicka et le Bureau de Kyiv, version française Jean Terzian, Kate Entringer, Jean-Stéphane Brosse)