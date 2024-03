Ukraine : Le bilan de l'attaque russe à Odessa s'est alourdi à 12 morts

Ukraine : Le bilan de l'attaque russe à Odessa s'est alourdi à 12 morts













KYIV, 3 mars (Reuters) - Les secouristes ont achevé leurs opérations de recherche dimanche dans les décombres d'un immeuble d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, visé la veille par une attaque de drone russe qui a fait au total 12 morts. Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré dimanche sur Telegram que les équipes de secours avaient trouvé dans la soirée le corp d'une fillette de huit ans, près de celui de son frère aîné, découvert plus tôt. Plus tôt dans la journée, les sauveteurs ont retrouvé les dépouilles d'une mère et de son bébé. Parmi les 12 personnes décédées, cinq étaient des enfants, le plus jeune étant âgé de quatre mois, a précisé le gouverneur. A lire aussi... Le président ukrainien Volodimir Zelensky a estimé que ces décès auraient pu être évités si l'Ukraine n'était pas confrontée à des retards dans les livraisons d'armes. La journée de dimanche a été déclarée jour de deuil à Odessa. Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, a également fait état sur Telegram d'une attaque russe contre un immeuble d'habitation dans la ville orientale de Kourakhové, dans la région de Donetsk. Seize personnes, dont deux enfants, ont été blessées dans l'attaque à la bombe qui a endommagé des dizaines d'immeubles, a-t-il ajouté. (Rédigé par Pavel Polityuk ; version française Kate Entringer)