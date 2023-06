Ukraine : Le bilan de l'attaque de Kramatorsk s'alourdit à neuf morts

KYIV (Reuters) - Le bilan de l'attaque contre un restaurant de Kramatorsk, ville de l'est de l'Ukraine, s'est alourdi à neuf morts, a déclaré le maire de la ville, après la découverte dans les décombres du corps d'un garçon. Soixante personnes ont également été blessées lors de l'attaque mardi soir, après qu'un missile s'est abattu sur un restaurant très fréquenté du centre-ville. Deux filles âgées de 14 ans et une de 17 ans figurent parmi les personnes décédées, a déclaré le procureur général. "Les sauveteurs ont sorti le corps d'un garçon des décombres", a écrit le maire de Kramatorsk Oleksandr Gontcharenko sur l'application de messagerie Telegram mercredi matin, alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient. Il n'a pas précisé l'âge du garçon. Les services d'urgence ont eux fait état d'un bilan moins élevé, avec sept personnes secourues et 56 blessés. Un second missile a touché un village situé à la périphérie de Kramatorsk, faisant cinq blessés. La Russie "ne mérite qu'une seule chose en conséquence de ce qu'elle a fait : la défaite et un tribunal", a commenté le président Volodimir Zelensky dans un message vidéo diffusé dans la nuit. Kramatorsk, grande ville située à l'ouest de la ligne de front dans la région de Donetsk, a déjà été bombardée par la Russie, notamment lorsqu'une frappe sur la gare ferroviaire avait fait 63 morts en avril 2022. La Russie, qui a lancé une invasion de l'Ukraine en février 2022, dément prendre des sites civils pour cibles. (Reportage Max Hunder à Kramatorsk, Anna Pruchnicka et le Bureau de Kyiv, version française Jean Terzian et Kate Entringer)